Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 8 мая 2026Экономика

В России снова появился Сталинград

Волгоград временно переименовали в Сталинград
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На основных въездах в Волгоград временно установили дорожные указатели с надписью «Сталинград». Город переименовали в преддверии Дня Победы, рассказала пресс-служба городской администрации в соцсети «Макс».

Знаки планируют убрать 10 мая. Старое название возвращают городу девять раз в году в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, а также 19 ноября и 9 декабря. Замену проводят с 19 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что в городе Абакане появится памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. За установку мемориала проголосовали более 78 процентов участников опроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта тактика ВСУ по массированным ударам в День Победы

    Озвучена возможная тактика ВСУ в первый день объявленного Россией перемирия

    Пассажиров отмененных авиарейсов отвезут на юг России на поездах

    Семи секторам российской экономики предсказали самый острый дефицит кадров

    Названо лучшее время для выезда из Москвы накануне 9 мая

    В Латвии осквернили мемориал советским солдатам перед 9 Мая

    В России снова появился Сталинград

    Чимаев ударил ногой соперника во время дуэли взглядов перед чемпионским боем UFC

    Лавров обвинил демократов в Брюсселе в поощрении реваншизма в Германии

    Лавров обратился к Западу со словами «пощады не будет»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok