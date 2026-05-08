В России снова появился Сталинград

Волгоград временно переименовали в Сталинград

На основных въездах в Волгоград временно установили дорожные указатели с надписью «Сталинград». Город переименовали в преддверии Дня Победы, рассказала пресс-служба городской администрации в соцсети «Макс».

Знаки планируют убрать 10 мая. Старое название возвращают городу девять раз в году в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, а также 19 ноября и 9 декабря. Замену проводят с 19 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что в городе Абакане появится памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. За установку мемориала проголосовали более 78 процентов участников опроса.