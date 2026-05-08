В России высказались о поездке Зеленского на фронт

Джабаров: Визитом на фронт Зеленский показывает, что якобы контролирует ситуацию

Поездкой на фронт президент Украины Владимир Зеленский показывает, что якобы контролирует ситуацию, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что результат от поездки будет нулевой. Ну, приехал и приехал. Я думаю, что каждая его поездка — это только трата времени. А свои задачи мы будем выполнять. Я бы не предавал значения его поездкам», — заявил Джабаров.

Ранее Зеленский приехал на александровское направление фронта, на находящейся под контролем Киева части Запорожской области, где заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Украинский лидер также сообщил, что заслушал доклады по актуальным вопросам. В частности, политик обсудил с военными службу иностранцев в бригаде, добавил он.

