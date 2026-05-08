Зеленский приехал на фронт

15:16, 8 мая 2026

Зеленский приехал на александровское направление и заслушал доклад Сырского
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на александровское направление фронта, на находящуюся под контролем Киева часть Запорожской области, где заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой», — сообщил политик. По его словам, Россия якобы не снизила интенсивность боевых действий, несмотря на объявленное перемирие.

Зеленский также сообщил, что заслушал доклады по актуальным вопросам и обсудил с военными службу иностранцев в бригаде.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Прекращение огня продлится до 10 мая и связано с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Минобороны России позже заявило, что будет отвечать на все нарушения перемирия зеркально.

