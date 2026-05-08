Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 8 мая 2026Россия

В российском регионе в ЛЭП врезался мотопараплан

На Алтае парапланерист стал жертвой столкновения с ЛЭП
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Алтае парапланерист стал жертвой столкновения с линией электропередачи (ЛЭП). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Как стало известно, россиянин летал на мотопараплане поздно вечером 7 мая, когда на улице уже было темно. В результате он врезался в конструкцию, получив несовместимые с жизнью травмы. Точные причины происшествия установит проверка.

В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без разрешения на вылет.

Ранее в Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Крушение произошло в районе деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района около 13 часов дня по местному времени (10 утра по московскому). Борт использовался ООО «Авиабаза» и разбился при выполнении авиационных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    В Кремле рассказали о включении отца Путина в состав виртуального «Бессмертного полка»

    В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok