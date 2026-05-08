В российском регионе в ЛЭП врезался мотопараплан

На Алтае парапланерист стал жертвой столкновения с ЛЭП

На Алтае парапланерист стал жертвой столкновения с линией электропередачи (ЛЭП). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Как стало известно, россиянин летал на мотопараплане поздно вечером 7 мая, когда на улице уже было темно. В результате он врезался в конструкцию, получив несовместимые с жизнью травмы. Точные причины происшествия установит проверка.

В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без разрешения на вылет.

Ранее в Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Крушение произошло в районе деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района около 13 часов дня по местному времени (10 утра по московскому). Борт использовался ООО «Авиабаза» и разбился при выполнении авиационных работ.