13:33, 6 мая 2026Россия

Появились подробности о жертвах крушения самолета в российском регионе

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / ТАСС

Пилот легкомоторного самолета «Аэропракт-22» компании «Авиабаза», разбившегося в Омской области, начал работать год назад. Подробности о жертвах крушения появились у Mash Siberia в Telegram.

По информации издания, для 25-летнего пилота это была первая работа. Он очень любил летать и активно рассказывал об этом в соцсетях.

Второй жертвой катастрофы стал 44-летний мужчина, который много лет проработал в охране лесов в Нижнем Новгороде и Приволжье. Какую должность он занимал на момент аварии, не уточняется.

Ранее в сети появились кадры с места крушения воздушного судна. На снимках видно, что от удара борт перевернулся.

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» рухнул в районе деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района около 13 часов дня по местному времени (10 утра по московскому). Борт использовался ООО «Авиабаза» и разбился при выполнении авиационных работ. Предварительно, воздушное судно выполняло мониторинг лесных пожаров.

