Появились подробности крушения самолета в российском регионе

Потерпевший крушение в Омской области самолет мог искать лесные пожары

Люди, находившиеся на борту самолета, который потерпел крушение в Омской области, могли выполнять задание по поиску лесных пожаров. Такое предположение выдвинули в Life.ru на основе данных Западно-Сибирской прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, самолет «Аэропракт-22» принадлежал компании ООО «Авиабаза», которая выиграла в 2026 году тендеры на работы по контролю за лесными пожарами. Предположительно, 6 мая пилоты поднялись в воздух для поиска возгораний во время пожароопасного сезона.

Ранее прокуратура опубликовала первые кадры с места крушения. На них видно, как легкомоторный самолет перевернулся от удара — рядом с ним в поле лежат обломки.

Крушение сверхлегкого воздушного судна «Аэропракт-22» произошло 6 мая, жертвами происшествия стали два человека. Самолет вылетел с площадки у деревни Кошкарево. В момент полета пилот сообщал о намерении вернуться в точку отправления — после этого связь с воздушным судном пропала.