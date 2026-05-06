Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 6 мая 2026Россия

Появились подробности крушения самолета в российском регионе

Потерпевший крушение в Омской области самолет мог искать лесные пожары
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «ИЗВЕСТИЯ»

Люди, находившиеся на борту самолета, который потерпел крушение в Омской области, могли выполнять задание по поиску лесных пожаров. Такое предположение выдвинули в Life.ru на основе данных Западно-Сибирской прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, самолет «Аэропракт-22» принадлежал компании ООО «Авиабаза», которая выиграла в 2026 году тендеры на работы по контролю за лесными пожарами. Предположительно, 6 мая пилоты поднялись в воздух для поиска возгораний во время пожароопасного сезона.

Ранее прокуратура опубликовала первые кадры с места крушения. На них видно, как легкомоторный самолет перевернулся от удара — рядом с ним в поле лежат обломки.

Крушение сверхлегкого воздушного судна «Аэропракт-22» произошло 6 мая, жертвами происшествия стали два человека. Самолет вылетел с площадки у деревни Кошкарево. В момент полета пилот сообщал о намерении вернуться в точку отправления — после этого связь с воздушным судном пропала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    Стало известно об активном наступлении ВС России в Сумской области

    Кличко заявил об угрожающей Киеву ситуации и обвинил власти Украины

    Украину уличили в желании крупно подставить Россию в преддверии Дня Победы

    Названы российские регионы с опасным уровнем воды в реках

    Раскрыта судьба пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок

    Перспективную машину «КамАЗ» назвали «мобилизационным БТР»

    Объявленный Зеленским «режим тишины» назвали пиар-акцией

    Суд счел законным многомиллионный штраф Google в России

    Спрос на первичное жилье в столице упал до пятилетнего минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok