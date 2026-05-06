Россия
12:48, 6 мая 2026Россия

Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в российском регионе

Прокуратура опубликовала первые кадры с места крушения самолета под Омском
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «ИЗВЕСТИЯ»

В сети появились кадры с места крушения самолета «Аэропракт-22» в Омской области. Их опубликовала Западно-Сибирская прокуратура в своем Telegram-канале.

На кадрах видно легкомоторный разбитый самолет, который лежит в поле, — от удара он перевернулся. Рядом с воздушным судном находятся обломки. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Фото: Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

О крушении сверхлегкого самолета «Аэропракт-22» в Омской области стало известно утром 6 мая. Жертвами происшествия стали два человека. По данным следствия, воздушное судно вылетело с площадки у деревни Кошкарево. Связь с самолетом была потеряна после того, как пилот сообщил о намерении вернуться в точку взлета.

В конце марта в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 23 пассажира, никто из них не выжил.

