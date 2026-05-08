В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

TWZ: ВВС США поищут замену устаревающим бомбардировщикам B-52

Военно-воздушные силы (ВВС) США начнут поиски нового решения, которое сможет заменить парк устаревающих стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Об этом пишет TWZ.

ВВС планируют эксплуатировать модернизированные B-52 как минимум до 2050-х годов. К тому времени самому новому самолету исполнится 88 лет. Как пишет издание, в среде военных стало привычным шутить о «вечной эксплуатации» B-52. Однако американские ВВС задумались о преемнике самолета.

В рамках бюджетного запроса на 2027 финансовый год ВВС США запросили один миллион долларов на проведение анализа кандидатов на роль нового тяжелого бомбардировщика (Analysis of Alternatives, AoA). В материале напомнили, что все виды вооруженных сил США используют AoA для уточнения требований к перспективному оружию.

В бюджетных документах не указали конкретные требования к новому самолету. Автор допустил, что одним из возможных кандидатов может стать самолет со смешанной формой крыла и фюзеляжа. Такая конструкция обеспечит ограниченную малозаметность и вместительные отсеки для вооружения.

Ранее в мае обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт писал, что модернизация старых бомбардировщиков B-52 — это слишком радикальная идея.