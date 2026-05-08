Филиппо: Французы должны восстать против помощи ВСУ после скандала с Зеленским

Французы должны восстать против помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) после коррупционного скандала вокруг украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Мы с самого начала были правы: Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети. (...) Мы только что выписали новый чек на 17 миллиардов, чтобы финансировать все это! Французы должны восстать против этого повального грабежа!» — написал политик.

Филиппо подчеркнул, что деньги, выделенные Киеву странами Европейского союза в качестве финансовой поддержки, на деле подпитывают коррупционную сеть на Украине, после чего возвращаются в Европу в виде откатов разжигающим войну политикам. «Все брюссельские круги получают свою долю», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе многие не стесняясь призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на Россию с целью нанести ей стратегическое поражение.