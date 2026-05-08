Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

11:30, 8 мая 2026Мир

Лавров: В Европе призывают повторить опыт Гитлера и готовят нападение на Россию
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Европе многие без стеснения призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью — нанести ей стратегическое поражение», — сказал глава российского МИД.

Лавров отметил, что особое изумление вызывают заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, назвавшего одной из своих главной целей вновь сделать немецкую армию самой сильной в Европе. Министр подчеркнул, что руководство Европейского союза также всячески поощряет подобные реваншистские настроения.

