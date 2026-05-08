Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 8 мая 2026Россия

ВСУ ударили по российскому промышленному объекту после объявления Москвой перемирия

Евраев: ВСУ ударили по промышленному объекту в Ярославле
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ходе атаки на Россию в ночь на 8 мая, осуществленной после объявления Москвой временного перемирия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по промышленному объекту в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram.

«Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект в Ярославле. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами», — написал он.

По словам чиновника, на территории региона могут оставаться важные для следствия фрагменты дронов. При их обнаружении он призвал звонить в экстренные службы. Евраев добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее Минобороны России сообщило, что с начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, ВСУ выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет.

Перемирие вступило в силу в полночь 8 мая. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что уже ответили на его нарушение зеркально, нанеся ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    52-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

    Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok