ВСУ ударили по российскому промышленному объекту после объявления Москвой перемирия

Евраев: ВСУ ударили по промышленному объекту в Ярославле

В ходе атаки на Россию в ночь на 8 мая, осуществленной после объявления Москвой временного перемирия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по промышленному объекту в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram.

«Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект в Ярославле. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами», — написал он.

По словам чиновника, на территории региона могут оставаться важные для следствия фрагменты дронов. При их обнаружении он призвал звонить в экстренные службы. Евраев добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее Минобороны России сообщило, что с начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, ВСУ выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет.

Перемирие вступило в силу в полночь 8 мая. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что уже ответили на его нарушение зеркально, нанеся ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников.