«Одни разборки и срачи». В России заблокируют старейший юмористический портал «ЯПлакалъ». Чем он был знаменит?

Пользователей «ЯПлакалъ» не удивило решение столичного суда о блокировке ресурса

В среду, 6 мая, столичный суд принял решение о блокировке площадки «ЯПлакалъ» — одного из старейших развлекательных порталов Рунета. Для пользователей, которые провели на нем два с лишним десятилетия, эта новость не стала неожиданностью. По их словам, ресурс, который когда-то был колыбелью российского интернет-юмора в 2000-х, уже давно превратился в политическую площадку. «Лента.ру» рассказывает, почему сайт «ЯПлакалъ» когда-то обрел колоссальную популярность, чем запомнился пользователям и почему его решили заблокировать.

За что заблокировали «ЯПлакалъ»

Решение об ограничении доступа к порталу принял Чертановский суд Москвы. Сделано это было после запроса районной прокуратуры. Вопросы у сотрудников ведомства вызвали «нарушения законодательства в сфере межнациональных отношений».

«[На портале] размещены материалы (юмористический контент в текстовом формате), содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности», — отметили в прокуратуре после проведенной проверки.

Столичный суд согласился с позицией районной прокуратуры Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Представители самой площадки высказали свою позицию в профильной теме на «ЯПлакал». Они заявили, что официальных жалоб им не поступало, а также заверили, что «все жалобы Роскомнадзора всегда выполняются, все запросы всегда обрабатываются». Они также попросили связаться с администрацией портала всех, «у кого есть информация или помощь».

Как «ЯПлакалъ» стал одним из главных сайтов Рунета

Портал основали в 2004 году трое выпускников пермской физико-математической гимназии. Проект изначально строился на пользовательском контенте, при этом если выкладывать публикации можно было только после регистрации, то для просмотра она не требовалась.

Благодаря этому «ЯПлакалъ» стремительно набирал популярность, быстро вошел в число культовых порталов того периода наряду с Udaff.com, Bash.org и «Лепрозорием». Основой проекта стал форум, на котором пользователи обсуждали практически все темы — от сугубо бытовых до политических, правда, превалировали все равно публикации юмористической направленности.

«ЯПлакалъ» многие годы входил в число ключевых юмористических площадок Рунета Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

На ранних этапах существования сайта посетители площадки внесли серьезный вклад в формирование или поддержание ключевых трендов интернет-культуры 2000-х: жаргона подонков, фотожаб (изображений, обработанных с помощью программы Photoshop), демотиваторов, а в дальнейшем — мемов в том виде, в котором они распространены сегодня.

В частности, именно благодаря «ЯПлакалъ» в отечественном сегменте интернета завирусился мем про «свидетеля из Фрязино», хотя неподходяще одетого для свадебного мероприятия и несколько похмельного мужчину впервые запечатлел один из пользователей другой площадки — «Лепрозория»

Другой популярный мем, который появился благодаря этой площадке, — «Очки н-н-надо?». Его главным героем стал житель КНР, торговавший всякой всячиной на погранпереходе Дуннин в международных автобусах Владивосток — Суйфэньхэ.

По воспоминаниям отдельных пользователей портала, именно на нем зародились фразы, уже давно ставшие частью русского фольклора, например, «Боже, эти люди живут среди нас» и «Как это развидеть». При этом львиная доля контента на «ЯПлакалъ» изначально создавалась с обилием ненормативной лексики.

Представители «ЯПлакалъ» на вручении «Премии Рунета 2014» Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К середине 2010-х «ЯПлакалъ» настолько утвердился в качестве культурного феномена, что даже получил несколько «Премий Рунета» — это произошло в 2014, 2015 и 2018 годах. По данным на 2021 год, площадка занимала 144-е место по посещаемости в России. В альтернативной методике подсчета ей отвели и вовсе место в топ-100.

Как пользователи «ЯПлакалъ» отреагировали на блокировку

Решение о блокировке юмористического портала «ЯПлакалъ» не стало неожиданностью для посетителей площадки. Как убедилась «Лента.ру», постановление Чертановского районного суда столицы они встретили с нотками сарказма, при этом многие заявили, что продолжат заходить на сайт.

«Не удивлен. Думал, что еще раньше это сделают», — написал один из посетителей портала. «Странно, что так долго к этому шли. Тутошние посты и читать страшно, и писать страшно», — согласился другой. «Перейдем на безопасный российский аналог "ЯРадовался"», — пошутил третий.

На «ЯПлакалъ» в каждой второй политической теме можно выдавать уголовки пользователь портала

Посетители признали, что в последние годы на площадке стали часто обсуждать вопросы политического характера, причем конфликтные ситуации зачастую разрешались в пользу противников действующих властей России.

«Да нифига интересного не осталось, — посетовал один из посетителей. — По привычке заходим. Где нормальный юмор, а не [шутки] за 300? Где интересные познавательные темы? Одно говно, разборки и срачи».

Представители отдельной группы посетителей призвали напоследок устроить флешмоб фотокарточек эротического содержания. Причем участвовать в них должны сами подписчики. Точнее, подписчицы

Свои похабные призывы мужчины мотивировали тем, что после блокировки они уже не смогут поддерживать контакт с пользовательницами портала, а также желанием понять, «с кем они тут разлагались плечом к плечу эти годы». Однако эти просьбы были полностью проигнорированы пользовательницами.