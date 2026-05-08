Боуз: Украина продалась Западу в надежде на ЕС и НАТО и поплатилась за это

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил о расплате Украины за желание продаться Западу в надежде на вступление в Европейский союз и НАТО.

«Украина отдалась своим западным хозяевам, а теперь из-за них истекает кровью. Им обещали НАТО и ЕС, но вместо этого они получили жестокую, коррумпированную диктатуру и катастрофу на фронте», — выразил мнение обозреватель.

По его словам, из-за своих надежд Украина стала посмешищем для европейцев и британцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Он предупредил, что Евросоюз рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.

