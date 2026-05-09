21:08, 9 мая 2026

Фицо рассказал о «вредном» решении ЕС по России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал намерение Европейского союза (ЕС) отказаться от российских энергоресурсов вредным. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Намерение ЕC полностью отказаться от российских энергоресурсов считаю идеологически ориентированным и вредным для европейской конкурентоспособности», — сказал он.

Ранее Фицо рассказал президенту России Владимиру Путину о контактах с украинским главой Владимиром Зеленским. «Премьер проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским», — подчеркнул помощник российского лидера Юрий Ушаков.

