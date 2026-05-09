Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:31, 9 мая 2026Путешествия

Минтранс заявил о нормализации полетов на юге

Минтранс: Ситуация с выполнением полетов на юге нормализуется
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

Выполнение полетов из аэропортов Ростовской зоны проходит в штатном режиме. О нормализации ситуации на юге заявил Минтранс России в Telegram.

«По данным на 11:00 мск 9 мая 2026 года выполнение полетов в/из аэропортов Ростовской зоны, работа которых накануне была ограничена, осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов», — говорится в сообщении.

Министерство отметило, что с начала суток до полудня выполнены более 100 рейсов из аэропортов юга России. Самолеты перевезли более 14 тысяч пассажиров. До конца дня планируют выполнить 347 рейсов. 178 бортов будут вылетать из южных гаваней, а 169 — прилетят.

В сообщении подчеркивается, что ведется работа по увеличению емкостей и вводу более вместительных самолетов.

8 мая стало известно, что Росавиация отменила запрет на полеты на юг России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

    Лукашенко сказал кое-что за Путина

    Россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый»

    Россиянин решил проехать из Таиланда в Россию на велосипеде

    В Польше высмеяли Зеленского из-за указа о параде в Москве

    На Западе увидели серьезное предупреждение в речи Путина на параде Победы

    В Кремле прокомментировали слова Трампа о продлении перемирия

    Фицо увидел «железный занавес» в Европе

    Телеведущий из Италии раскрыл впечатления от Дня Победы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok