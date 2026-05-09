Минтранс заявил о нормализации полетов на юге

Минтранс: Ситуация с выполнением полетов на юге нормализуется

Выполнение полетов из аэропортов Ростовской зоны проходит в штатном режиме. О нормализации ситуации на юге заявил Минтранс России в Telegram.

«По данным на 11:00 мск 9 мая 2026 года выполнение полетов в/из аэропортов Ростовской зоны, работа которых накануне была ограничена, осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов», — говорится в сообщении.

Министерство отметило, что с начала суток до полудня выполнены более 100 рейсов из аэропортов юга России. Самолеты перевезли более 14 тысяч пассажиров. До конца дня планируют выполнить 347 рейсов. 178 бортов будут вылетать из южных гаваней, а 169 — прилетят.

В сообщении подчеркивается, что ведется работа по увеличению емкостей и вводу более вместительных самолетов.

8 мая стало известно, что Росавиация отменила запрет на полеты на юг России.