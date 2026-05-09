06:54, 9 мая 2026

На Западе объяснили нежелание Зеленского заключать мир с Россией коррупционным скандалом

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Западное издание Strategic Culture объяснило нежелание президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с Россией коррупционным скандалом.

Журналисты обратили внимание на недавние подробности этого дела, в частности вовлечение главного переговорщика и соратника Зеленского Рустема Умерова в коррупционные схемы.

По мнению авторов статьи, это объясняет, почему Киеву выгодно продолжение конфликта. Это означает контракты, взятки, откаты и миллиарды евро на офшорных счетах, отмечается в материале. А мир, соответственно, прекратит этот «прибыльный бизнес».

«В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться», — заключили западные журналисты.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между «кошельком Зеленского» Тимуром Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.

