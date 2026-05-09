01:22, 9 мая 2026Мир

На Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы

Hungarian Conservative: Украина потеряет легитимность, ударив по Москве 9 Мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Угрозы атаковать торжественные мероприятия на День Победы в Москве могут стоить Украине международной легитимности. Об этом пишет издание Hungarian Conservative.

«Удар по центру Москвы во время празднования Дня Победы несет в себе огромные риски эскалации, особенно с учетом ожидаемого присутствия иностранных лидеров», — отмечается в статье. Также указывается, что такое действия, вероятно, уничтожат всю международную легитимность Украины.

Автор материала отмечает, что попытки Киева сорвать мероприятие на Красной площади практически нереальны из-за усиленных мер безопасности, действующих в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия.

