Путин назвал определяющих судьбу России людей

13:09, 9 мая 2026Россия

Путин: Судьбу России вершат люди, как бы ни менялась техника и тактика
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Судьбу России вершат люди, как бы ни менялась техника и тактика. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Как бы ни менялась техника и способы ведения боя, неизменным остается главное — судьбу страны вершат люди», — подчеркнул российский лидер.

Путин прокомментировал вклад российского общества в достижение целей специальной военной операции и подчеркнул, что на судьбу страны влияют все граждане России. Президент отметил не только военнослужащих Вооруженных сил России, но и работников заводов и сельских предприятий, оружейников и военкоров, врачей и учителей, деятелей культуры и священнослужителей, волонтеров, предпринимателей и благотворителей.

Ранее Путин высказался о связи героев Победы и участников СВО. Он подчеркнул, что герои СВО сегодня продолжают идти вперед, несмотря на противодействие «агрессивной силы», поддерживаемой блоком НАТО.

