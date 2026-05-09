Путин назвал важного партнера России

Путин: Лаос — важный для России партнер

Президент России Владимир Путин назвал Лаос важным торговым партнером России. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Лаос, конечно, тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении, но перспектива хорошая, и страна удачно расположена», — рассказал глава государства.

Ранее Путин поздравил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита с переизбранием на пост. «Наши встречи вошли в добрую традицию, вы второй раз участвуете в праздновании Дня Победы в Москве. Хотел бы еще раз поздравить вас с переизбранием на пост президента», — сказал он.