Путин назвал важного партнера России

21:54, 9 мая 2026

Путин: Лаос — важный для России партнер
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Президент России Владимир Путин назвал Лаос важным торговым партнером России. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Лаос, конечно, тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении, но перспектива хорошая, и страна удачно расположена», — рассказал глава государства.

Ранее Путин поздравил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита с переизбранием на пост. «Наши встречи вошли в добрую традицию, вы второй раз участвуете в праздновании Дня Победы в Москве. Хотел бы еще раз поздравить вас с переизбранием на пост президента», — сказал он.

