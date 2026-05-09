Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

09:59, 9 мая 2026Россия

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что стойкость и сила духа бойцов Красной Армии будут служить примером беззаветной любви к Родине и личной сопричастности к ее судьбе. Российский лидер также пожелал патриарху успехов и всего наилучшего.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Северокорейский лидер выразил надежду, что великая победоносная история России будет продолжаться.

