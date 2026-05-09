Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

09:27, 9 мая 2026

Ким Чен Ын поздравил Путина с 81-й годовщиной Победы в ВОВ
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 9 мая направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Отмечается, что в своем поздравлении Ким Чен Ын выразил надежду, что великая победоносная история России будет продолжаться. Также лидер КНДР высказал гордость за то, что ведет корейско-российские отношения вместе с Владимиром Путиным и открывает «новый блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран».

В заключение Ким Чен Ын пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, а также успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого официально не приглашала на празднование Дня Победы. «Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать», — высказался он. Путин также поблагодарил Лукашенко за визит в Москву.

До этого также стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Кремль назвал предстоящий рабочий визит Токаева дружественным шагом, заявил пресс-секретарь Токаева Айбек Смадияров.

