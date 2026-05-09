Путин рассказал о «сошедшем с радаров» Киеве по одному вопросу

Путин: Киев «сошел с радаров» по вопросу обмена военнопленными

Россия незадолго до Дня Победы предлагала Украине провести очередной обмен военнопленными. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, Россия передала Украине список из 500 пленных военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ). Однако никаких предложений от другой стороны до сих пор не поступило. «Киев "сошел с радаров», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что идея об обмене пленными была озвучена еще до гуманитарного предложения президент США Дональда Трампа о прекращении огня.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что новый обмен пленными с Украиной можно провести достаточно быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену военных.