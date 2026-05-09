21:31, 9 мая 2026Россия

Путин рассказал о «сошедшем с радаров» Киеве по одному вопросу

Марина Совина
Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия незадолго до Дня Победы предлагала Украине провести очередной обмен военнопленными. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, Россия передала Украине список из 500 пленных военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ). Однако никаких предложений от другой стороны до сих пор не поступило. «Киев "сошел с радаров», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что идея об обмене пленными была озвучена еще до гуманитарного предложения президент США Дональда Трампа о прекращении огня.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что новый обмен пленными с Украиной можно провести достаточно быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену военных.

