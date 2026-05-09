Путин выразил надежду на развитие отношений с одной страной

Путин выразил надежду на развитие отношений России и Малайзии

Президент России Владимир Путин выразил надежду на поступательное развитие двусторонних отношений с Малайзией. Об этом он заявил в ходе встречи с верховным правителем страны султаном Ибрагимом, сообщается на сайте Кремля.

«Я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что вместе с нами выразили надежду на то, что отношения между нашими государствами будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Россия и Малайзия активно сотрудничают на международной арене, в том числе в рамках ООН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам российского лидера, торгово-экономические связи между двумя государствами уже развиваются хорошо, создавая предпосылки для преодоления небольшого снижения товарооборота.

Ранее султан Ибрагим и другие гости парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.