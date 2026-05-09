Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 9 мая 2026Мир

Путин выразил надежду на развитие отношений с одной страной

Путин выразил надежду на развитие отношений России и Малайзии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Правитель Малайзии Султан Ибрагим и Владимир Путин

Правитель Малайзии Султан Ибрагим и Владимир Путин. Фото: Grigory Sysoev / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил надежду на поступательное развитие двусторонних отношений с Малайзией. Об этом он заявил в ходе встречи с верховным правителем страны султаном Ибрагимом, сообщается на сайте Кремля.

«Я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что вместе с нами выразили надежду на то, что отношения между нашими государствами будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Россия и Малайзия активно сотрудничают на международной арене, в том числе в рамках ООН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам российского лидера, торгово-экономические связи между двумя государствами уже развиваются хорошо, создавая предпосылки для преодоления небольшого снижения товарооборота.

Ранее султан Ибрагим и другие гости парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в Малайзию

    Вероятность встречи Путина с Трампом в Китае оценили

    В Кремле высказались о позиции по встрече Путина и Зеленского

    Путин встретился с президентом Лаоса

    В центре Москвы прошел флешмоб в честь Дня Победы

    В Кремле раскрыли деталь подготовки к перемирию

    В Кремле высказались о новом обмене военнопленными с Украиной

    Стало известно о попытках прорыва ВСУ во время объявленного Киевом перемирия

    Мадьяр призвал президента уйти в отставку

    Ушаков рассказал о реакции в столицах мира на предупреждения Москвы в адрес Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok