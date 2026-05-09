Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:02, 9 мая 2026Мир

Трамп допустил скорый ответ Ирана на мирные предложения США

Трамп заявил, что Иран скоро передаст ответ на мирные предложения США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Иран вскоре может передать ответ на мирные предложения США. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«Я, предположительно, получу письмо сегодня вечером. Так что посмотрим, что будет дальше», — заявил президент Соединенных Штатов. Трампа также спросили, не считает ли он, что Тегеран намеренно затягивает процесс. В ответ на это он сказал: «скоро все узнаем».

Ранее журнал The Atlantic писал, что Трамп ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние якобы начало его утомлять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали». Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    На Западе высказались о переговорах с Россией

    Трамп допустил скорый ответ Ирана на мирные предложения США

    Захарова заявила об осознании жителями стран Балтии попыток их «перепрошить»

    Европа устала от резкого тона и нотаций Зеленского

    Трамп прокомментировал сроки проведения обмена пленными между Россией и Украиной

    Москвичам рассказали о 550 местах для приготовления шашлыка

    Трамп допустил отправку переговорщиков по украинскому урегулированию в Москву

    Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной

    В Подмосковье пройдут тематические ярмарки ко Дню Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok