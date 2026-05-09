Трамп допустил скорый ответ Ирана на мирные предложения США

Трамп заявил, что Иран скоро передаст ответ на мирные предложения США

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Иран вскоре может передать ответ на мирные предложения США. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«Я, предположительно, получу письмо сегодня вечером. Так что посмотрим, что будет дальше», — заявил президент Соединенных Штатов. Трампа также спросили, не считает ли он, что Тегеран намеренно затягивает процесс. В ответ на это он сказал: «скоро все узнаем».

Ранее журнал The Atlantic писал, что Трамп ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние якобы начало его утомлять.