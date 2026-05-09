05:59, 9 мая 2026

Три человека явились с ножами на собрание партии Карапетяна в Ереване

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Три человека явились на заседание партии предпринимателя Самвела Карапетяна с ножами, об этом сообщили в полиции Армении, передает РИА Новости.

В пятницу, 8 мая, партия «Сильная Армения» провела первое предвыборное мероприятие в Парке Победы в Ереване. Затем сторонники направились к дому Карапетяна, который находится под домашним арестом. Политик выступил с заявлением.

В полиции отметили, что на данном участке трое были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия и доставлены в отделение, где у них были обнаружены ножи. О мотивах задержанных не сообщается.

17 июня 2025 года в Армении прошли обыски у главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Они начались на фоне его публичных заявлений о конфликте премьер-министра республики Никола Пашиняна и Армянской апостольской церкви, где бизнесмен занял сторону последних. Предметом спора являлись взгляды на события вокруг Нагорного Карабаха.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор», тогда как «Сильная Армения» выдвинула на пост Карапетяна.

