В Раде выступили с предупреждением в честь Дня Победы

Депутат Рады Дмитрук: На Украине и в Европе возрождаются идеологии ненависти

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил о возрождении идеологий ненависти и разделения людей в Европе и на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал пост, посвященный Дню Победы, призвав «оставаться на стороне правды», то есть «тех, кто 81 год назад победил зло и освободил мир от порабощения».

«Мы обязаны помнить главное: победа стала возможной только потому, что наши предки были едины. (...) История ясно показывает: всякий раз, когда народы исторической Руси разъединяют, начинается трагедия», — предупредил он.

Ранее Дмитрук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его фронтменом западной партии войны.