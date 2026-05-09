В Совфеде высказались об объявлении Трампом перемирия между Россией и Украиной

Карасин об объявлении Трампом перемирия: Надо поприветствовать такое желание

Если президент США Дональд Трамп хочет, чтобы 9-11 мая прошли спокойно, то надо поприветствовать такое желание, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об объявлении американским лидером перемирия между Россией и Украиной.

«Решил человек сделать позитивное заявление — пусть делает. Я думаю, что здесь не надо глубоко копать. Надо просто сказать, что если президент Соединенных Штатов хочет, чтобы эти три дня прошли спокойно и в Европе тоже, то надо поприветствовать такое желание. Другой вопрос, с кем оно было согласовано и на чем основывается. Но в целом тональность надо приветствовать», — заявил Карасин.

Ранее Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Прекращение огня будет включать в себя в том числе обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Эту просьбу, как отметил глава Белого дома, он лично высказал президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Трамп выразил надежду, что праздничное перемирие станет «началом конца» конфликта на Украине.

