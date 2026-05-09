03:31, 9 мая 2026Мир

В США допустили эскалацию конфликта России с Украиной и НАТО

Риттер: Скоро может произойти эскалация конфликта России с Украиной и НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В скором времени может произойти эскалация конфликта России с Украиной и НАТО. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала DeepDive выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Я считаю, что через месяц мы увидим резкую эскалацию российско-украинского конфликта, конфликта между Россией и НАТО. <…> В итоге это станет выходом из тупика в отношениях России и Европы», — сказал аналитик. При этом он считает, что президент США Дональд Трамп не станет вмешиваться в эти процессы, так как хочет, чтобы ему приписали заслугу в прекращении этого конфликта.

Кроме того, Риттер допустил, что Россия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. «Я думаю, что в настоящий момент зарождается масштабная сделка между Россией и США», — сказал он.

Ранее Трамп допустил отправку переговорщиков по украинскому урегулированию в Москву.

