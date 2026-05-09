Профессор Бекки: В Италии есть разрыв между народом и властью в вопросе России

В Италии есть разрыв между волей народа и политикой властей в вопросах России и Украины. Об этом заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.

«Большинство итальянцев критически относятся к санкциям против России и считают, что корни конфликта уходят в 2014 год. Однако правительство и оппозиция продолжают поддерживать киевский режим», — подчеркнул профессор.

По словам Бекки, в этом вопросе наблюдается «полный разрыв» между волей народа и решениями итальянских политиков.

Ранее телеведущий из Италии Федерико Арнальди раскрыл впечатления от празднования Дня Победы в России. «Когда я только стал открывать для себя Россию, то приехал именно в майские дни — и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал в Италии», — признался журналист.