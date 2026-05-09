08:01, 9 мая 2026

Раскрыты особенности Дня Победы в Армении

Политолог Горюшина: В Армении День Победы был связан с Нагорным Карабахом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

В Армении День Победы был связан с событиями из истории конфликта в Нагорном Карабахе и отмечался как тройной праздник. На это в комментарии «Ленте.ру» указала руководитель сектора кавказских исследований Института Китая и современной Азии РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

Вместе с тем новая война в Нагорном Карабахе привела к распаду этой конструкции. «Шуши — под контролем Баку, Армия обороны Арцаха больше не существует, а некогда праздничный образ стал для армянской памяти травматичным», — объяснила политолог.

В результате премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей риторике гораздо чаще обращается к формуле «Победа и мир», добавила эксперт. Однако в отличие от других стран Южного Кавказа армянские власти продолжают подчеркивать общую память о Великой Отечественной войне с Россией.

«На фоне напряженных отношений с Россией это особенно показательно: для Армении 9 мая по-прежнему остается важной датой, которая связывает ее с общей постсоветской памятью», — заметила Евгения Горюшина.

Ранее философ Андрей Тесля описал будущее памяти о Дне Победы на постсоветском пространстве. По его словам, в каждой стране будут все больше говорить о собственном вкладе во Вторую мировую войну.

