Врач перечислил скрытые симптомы астмы

Врач Буланов: За затяжным кашлем после ОРВИ может скрываться бронхиальная астма

Затяжной кашель после ОРВИ, свистящее дыхание на холоде, ночные приступы кашля и стеснение в груди часто объясняют «слабыми легкими» или повторяющимися бронхитами, однако за этими симптомами может скрываться бронхиальная астма, предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. Признаки хронического воспалительного заболевания врач перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«Бронхиальная астма нередко маскируется под кашель, который долго не проходит после простуды. Состояние описывают как частые бронхиты, кашель после холодного воздуха, "свист" после ОРВИ или одышку при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, смехе или физической нагрузке. Из-за размытых симптомов болезнь не всегда воспринимают как отдельную проблему и снова лечат "последствия простуды"», — рассказал Буланов.

Врач отметил, что для астмы типичны четыре группы проявлений: кашель, свистящее дыхание, ощущение нехватки воздуха и стеснение в груди. Важен не один симптом, а их изменчивость — сегодня самочувствие может быть почти нормальным, а завтра человек просыпается ночью из-за кашля, слышит свист при выдохе или чувствует, будто грудную клетку сжало, добавил он.

Симптомы часто усиливаются ночью или под утро, при вирусной инфекции, контакте с аллергенами, холодном воздухе, дыме, пыли, резких запахах или после нагрузки Дмитрий Буланов кандидат медицинских наук

«Отдельная ситуация — кашлевой вариант астмы, когда кашель становится главным или единственным проявлением заболевания. Но хронический кашель не означает астму автоматически. Его могут поддерживать постназальный затек, хронический риносинусит, гастроэзофагеальный рефлюкс, лекарственные причины, эозинофильный бронхит, дисфункция гортани и другие состояния. Повторяющийся "бронхит" без высокой температуры, особенно с ночным кашлем, свистом или одышкой, должен стать поводом для обследования», — предупредил специалист.

При этом Буланов объяснил, что частая ошибка — воспринимать облегчение после ингалятора как доказательство безопасности, потому что препарат быстро уменьшает спазм и облегчает дыхание, но не устраняет хроническое воспаление в стенке бронхов.

«Человек получает временное улучшение, а причина приступов остается. При таком подходе заболевание может годами оставаться плохо контролируемым, а риск тяжелых обострений — расти», — заключил собеседник.

Ранее уролог-андролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов предупредил, что рак простаты на ранних стадиях часто протекает практически бессимптомно. Он добавил, что признаками могут быть частое мочеиспускание, дискомфорт или слабая струя в процессе опорожнения мочевого пузыря.