ВСУ атаковали российский регион после начала трехдневного перемирия

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область, пострадал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника нанесли удар по Брянской области после того, как вступило в силу трехдневное перемирие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV-дронами село Борщово Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель», — написал чиновник. По его словам, пострадавшего доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь.

В ночь на 9 мая начало действовать перемирие между Россией и Украиной, которое должно продлиться до 11 мая.