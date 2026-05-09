Захарова: Жители стран Балтии начали осознавать, что их пытаются «перепрошить»

Жители стран Балтии начали осознавать, что их пытаются «перепрошить», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что в Прибалтике выросло количество туров в Нарву, поскольку люди стремятся увидеть празднование Дня Победы хотя бы через границу. Дипломат выразила мнение, что население сопротивляется, поскольку знает историю и не хотят быть обманутыми.

«Люди поняли, что это не вопрос политики, не вопрос политических убеждений, что это вопрос именно противодействия расчеловечиванию и недопущения превращения их в покорное быдло», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что уничтожение корней и надругательство над ментальностью народов хуже рабства. В качестве яркого примера она привела образ манкурта как человека, лишенного памяти, из романа Чингиза Айтматова.

Представитель МИД добавила, что на территории стран Балтии происходят гонения на тех, кто сопротивляется этим процессам, люди сталкиваются с огромными рисками.

