Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 9 мая 2026Мир

Захарова заявила об осознании жителями стран Балтии попыток их «перепрошить»

Захарова: Жители стран Балтии начали осознавать, что их пытаются «перепрошить»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Жители стран Балтии начали осознавать, что их пытаются «перепрошить», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что в Прибалтике выросло количество туров в Нарву, поскольку люди стремятся увидеть празднование Дня Победы хотя бы через границу. Дипломат выразила мнение, что население сопротивляется, поскольку знает историю и не хотят быть обманутыми.

«Люди поняли, что это не вопрос политики, не вопрос политических убеждений, что это вопрос именно противодействия расчеловечиванию и недопущения превращения их в покорное быдло», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что уничтожение корней и надругательство над ментальностью народов хуже рабства. В качестве яркого примера она привела образ манкурта как человека, лишенного памяти, из романа Чингиза Айтматова.

Представитель МИД добавила, что на территории стран Балтии происходят гонения на тех, кто сопротивляется этим процессам, люди сталкиваются с огромными рисками.

Ранее Захарова уличила Фридриха Мерца в плохой памяти. Канцлер Германии забыл, кто на кого напал во Второй мировой войне и кто кого освобождал, сказала дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали». Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    На Западе высказались о переговорах с Россией

    Трамп допустил скорый ответ Ирана на мирные предложения США

    Захарова заявила об осознании жителями стран Балтии попыток их «перепрошить»

    Европа устала от резкого тона и нотаций Зеленского

    Трамп прокомментировал сроки проведения обмена пленными между Россией и Украиной

    Москвичам рассказали о 550 местах для приготовления шашлыка

    Трамп допустил отправку переговорщиков по украинскому урегулированию в Москву

    Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной

    В Подмосковье пройдут тематические ярмарки ко Дню Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok