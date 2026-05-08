Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:22, 8 мая 2026Мир

Захарова уличила Мерца в плохой памяти

Захарова: Мерц запамятовал, кто на кого напал и кто кого освобождал
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Канцлер Германии Фридрих Мерц забыл, кто на кого напал во Второй мировой войне и кто кого освобождал. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Комсомольская правда».

«Как и руководство Японии, поминая жертв Хиросимы и Нагасаки, забывают, кто конкретно сбросил на них ядерные бомбы, так и Мерц запамятовал, кто на кого напал и кто кого освобождал, — поделилась дипломат.

Материалы по теме:
В России отреагировали на слова Мерца об освобождении от нацизма без упоминания СССР
В России отреагировали на слова Мерца об освобождении от нацизма без упоминания СССР
Сегодня
Немецкие школьники захотели отправить Мерца на фронт
Немецкие школьники захотели отправить Мерца на фронт
Сегодня
Посол России заявил о разочаровании в Германии
Посол России заявил о разочаровании в Германии
Сегодня

По мнению представителя МИД, это делается для того, чтобы задурить голову подросткам, которые не знали ветеранов лично и выясняют что-то об истории по большей части из интернета.

Дальше будет хуже: будут рассказывать, что на спящий Берлин вероломно напала Красная армия, а Гитлер освободил мир от насилия

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Поэтому, уверена Захарова, России надо держаться своего курса, сохранять историческую память, давать образование подрастающему поколению и отстаивать национальные интересы.

Ранее Мерц поздравил сограждан с 81-й годовщиной освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающий вклад Советского Союза в победу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Лишенный свободы скандальный стример раскрыл впечатления от тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok