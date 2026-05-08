Захарова: Мерц запамятовал, кто на кого напал и кто кого освобождал

Канцлер Германии Фридрих Мерц забыл, кто на кого напал во Второй мировой войне и кто кого освобождал. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Комсомольская правда».

«Как и руководство Японии, поминая жертв Хиросимы и Нагасаки, забывают, кто конкретно сбросил на них ядерные бомбы, так и Мерц запамятовал, кто на кого напал и кто кого освобождал, — поделилась дипломат.

По мнению представителя МИД, это делается для того, чтобы задурить голову подросткам, которые не знали ветеранов лично и выясняют что-то об истории по большей части из интернета.

Дальше будет хуже: будут рассказывать, что на спящий Берлин вероломно напала Красная армия, а Гитлер освободил мир от насилия Мария Захарова официальный представитель МИД России

Поэтому, уверена Захарова, России надо держаться своего курса, сохранять историческую память, давать образование подрастающему поколению и отстаивать национальные интересы.

Ранее Мерц поздравил сограждан с 81-й годовщиной освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающий вклад Советского Союза в победу.