Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:12, 8 мая 2026Путешествия

Раскрыты сроки полного восстановления авиасообщения на юге России

Савельев: Авиасообщение на юге РФ планируют восстановить в течение 2–3 дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение двух-трех дней. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объеме», — заявил чиновник.

Он уточнил, что по зданию регионального центра ОрВД в Ростове-на-Дону были нанесены три удара украинскими беспилотниками. По его словам, в течение ближайших 15 часов специалисты проведут проверку и оценят работоспособность систем центра.

Ранее Росавиация отменила запрет на полеты на юг России, авиакомпании готовят новые планы рейсов до конца 8 мая. Уточняется, что ранее закрытые аэропорты начнет обслуживать подведомственная Росавиации «Госкорпорация по ОрВД».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Игроки французского футбольного клуба устроили погром на собственной базе

    Неизвестный в маске напал на брата короля Карла III

    В ЕС допустили обсуждение на саммите в июне переговоров с Путиным

    Трамп обратился к России и Украине с призывом обменять пленных

    Трамп сообщил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной

    Раскрыты сроки полного восстановления авиасообщения на юге России

    Euroclear перевела Украине 6,6 миллиарда евро доходов от активов России

    Европейские СМИ обвинили в безумии из-за оправдания возможного удара ВСУ по параду Победы

    Стало известно об эпизодических столкновениях Ирана и США в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok