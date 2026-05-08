Раскрыты сроки полного восстановления авиасообщения на юге России

Савельев: Авиасообщение на юге РФ планируют восстановить в течение 2–3 дней

Воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение двух-трех дней. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объеме», — заявил чиновник.

Он уточнил, что по зданию регионального центра ОрВД в Ростове-на-Дону были нанесены три удара украинскими беспилотниками. По его словам, в течение ближайших 15 часов специалисты проведут проверку и оценят работоспособность систем центра.

Ранее Росавиация отменила запрет на полеты на юг России, авиакомпании готовят новые планы рейсов до конца 8 мая. Уточняется, что ранее закрытые аэропорты начнет обслуживать подведомственная Росавиации «Госкорпорация по ОрВД».