18:47, 8 мая 2026Россия

В России отреагировали на слова Мерца об освобождении от нацизма без упоминания СССР

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Павлович Юдин / Wikipedia

Россия не позволит искажать историческую правду о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с 81-й годовщиной освобождения от нацистского режима, но не упомянул решающий вклад Советского Союза в победу.

«Россия не позволит возродить нацизм или продолжать искажать историческую правду о роли Красной армии в освобождении Европы от гитлеровского нацизма. Уверен, наша страна добьется на самом высоком мировом уровне признания преступлений Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР», — написал Слуцкий.

Он также назвал реваншизмом и попыткой реабилитации «собственных позорных страниц истории» то, что в Берлине второй год подряд запрещают советскую и российскую символику.

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет. После этого посольство России в ФРГ призвало отменить подобные ограничения, подчеркнув, что они выглядят абсурдными и циничными.

