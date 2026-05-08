15:27, 8 мая 2026

Канцлер ФРГ Мерц поздравил немцев с освобождением от нацизма без упоминания СССР
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с 81-й годовщиной освобождения от нацистского режима, но не упомянул решающий вклад Советского Союза в победу. Свой пост политик выложил в соцсети Х.

«8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей в Германии и Европе. Этот день призывает никогда не забывать к чему может привести ненависть» — написал Мерц в соцсети X.

В комментариях пользователи обратили внимание, что канцлер намеренно избежал упоминания о том, кто именно разгромил нацизм. Некоторые также выразили недовольство запретом на использование советской символики на берлинских военных мемориалах 8 и 9 мая, назвав это решение «трусостью».

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет.

После этого посольство России в ФРГ призвало отменить подобные ограничения, подчеркнув, что они выглядят абсурдными и циничными.

