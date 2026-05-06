19:55, 6 мая 2026Мир

Россия выступила с требованием после запрета в Берлине советской символики на 9 Мая

Посольство России в Германии призвало отменить запрет на использование советской символики на мемориалах Второй мировой войны в Берлине 8 и 9 мая. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте дипведомства.

«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов геноцидом народов Советского Союза», — сказано в сообщении.

В заявлении посольства подчеркнуто, что подобные ограничения выглядят абсурдными и циничными по отношению к потомкам советских солдат, а также к неравнодушным жителям и гостям Берлина.

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет.

