Немцы запретили советскую символику на 9 мая

Berliner Morgenpost: В Берлине 8 и 9 мая введут запрет на советскую символику

Полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на источники в немецких правоохранительных органах сообщает газета Berliner Morgenpost.

Также будет запрещено исполнять публично советские песни военных лет. При этом исключения будут делаться для дипломатов и ветеранов войны, отмечает издание.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что запрет советской символики 9 Мая в Германии означает набирающий силу реваншизм в Европе.

В предыдущие годы берлинская полиция уже запрещала демонстрацию советских и российских символов. Москва тогда осудила решение властей Берлина.