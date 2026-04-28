Депутат ГД Толмачев назвал запрет Берлина на символику 9 Мая тревожным сигналом

По запрету символики 9 Мая в Германии очевидно, что в Европе набирают силу реваншизм и ревизионизм, заявил депутат Государственной Думы (ГД) Александр Толмачев. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российская и советская символика, вероятно, вновь будет запрещена в Берлине 8 и 9 мая. Как отметили власти, «планирование этой операции еще не полностью завершено».

Депутат отметил, что меры, которые принимает Россия для сохранения исторической памяти, необходимы. Доказательство тому, по его мнению, намерение берлинских властей запретить демонстрацию любой российской и советской символики по случаю памятных мероприятий 8 и 9 мая. Толмачев подчеркнул, что со стороны Берлина это глумление над священной памятью о победе советского народа над нацизмом, самым страшным злом в истории.

«Современным германским властям, как и прочей Европе, невыносима сама мысль о нанесенном им поражении. Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем сильнее немцы и их соседи пытаются обесценить Великую Победу, низвести ее до чего-то малозначащего. Набирает силу реваншизм и ревизионизм. Вид российских и советских флагов вызывает у немцев те же чувства, что и у их предков. Тревожный сигнал», — сказал Толмачев.

Парламентарий добавил, что пересмотр итогов Победы — это не только попытка воевать с прошлым, но и повлиять на будущее. Он также напомнил, что в 2025 и 2026 годах в России были приняты законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период 1941–1945 годов и о наказаниях за осквернение памятников.

В предыдущие годы берлинская полиция уже запрещала демонстрацию советских и российских символов. Москва осудила решение властей Берлина о запрете на 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, Россией и СССР.