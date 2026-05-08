Игроки французского футбольного клуба устроили погром на собственной базе

21:23, 8 мая 2026Спорт

Футболисты «Марселя» устроили вечеринку и разгромили клубную базу
Владислав Уткин
Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Игроки французского футбольного клуба «Марсель» устроили погром на собственной базе. Об этом сообщает Foot Mercato.

В настоящий момент «Марсель» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда выиграла всего лишь один из последних шести матчей.

Отмечается, что в клубе решили закрыть команду на базе на четыре дня, чтобы лучше сплотить футболистов. В последний день несколько игроков устроили вечеринку, в ходе которой они разгромили комнаты, а также распылили огнетушитель в кабинете одного из руководителей «Марселя». Работники клуба были шокированы подобным поведением футболистов, они заявили, что все это было похоже на «летний лагерь».

Ранее футболиста английского клуба «Борнмут» Алекса Хименеса заподозрили в педофилии. 20-летний защитник активно переписывался с 15-летней девушкой и намекал ей на встречу.

