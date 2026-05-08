Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

Игрока английского футбольного клуба «Борнмут» Хименеса заподозрили в педофилии

Игрока английского футбольного клуба «Борнмут» Алекса Хименеса заподозрили в педофилии. Об этом сообщает Marca.

«"Борнмут" осведомлен о постах в социальных сетях, касающихся Хименеса. Клуб понимает серьезность ситуации и проводит расследование. Игрок не будет включен в состав команды на матч чемпионата Англии против "Фулхэма" 9 мая», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что 20-летний защитник переписывался с 15-летней девушкой. Игрок активно намекал ей на встречу.

Хименес является воспитанником мадридского «Реала». До «Борнмута» он выступал за «Милан», в составе которого завоевал Суперкубок Италии.

Ранее бывшая жена хоккеиста Павла Буре рассказала о процессе развода с экс-супругом после 17 лет в браке. Алина заявила, что бывшая свекровь активно вмешивалась в отношения пары. Она посчитала, что свекровь повлияла на развод пары, и добавила, что ее и ее детей сейчас поддерживает только мать. Говоря о помощи со стороны Буре, Алина сообщила, что финансовая нагрузка давно легла только на нее. «Я очень надеюсь на то, что суд все сделает правильно и защитит интересы моих детей», — подчеркнула она.