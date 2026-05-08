Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:44, 8 мая 2026Спорт

Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

Игрока английского футбольного клуба «Борнмут» Хименеса заподозрили в педофилии
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Imago / Graham Hunt / Globallookpress.com

Игрока английского футбольного клуба «Борнмут» Алекса Хименеса заподозрили в педофилии. Об этом сообщает Marca.

«"Борнмут" осведомлен о постах в социальных сетях, касающихся Хименеса. Клуб понимает серьезность ситуации и проводит расследование. Игрок не будет включен в состав команды на матч чемпионата Англии против "Фулхэма" 9 мая», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что 20-летний защитник переписывался с 15-летней девушкой. Игрок активно намекал ей на встречу.

Хименес является воспитанником мадридского «Реала». До «Борнмута» он выступал за «Милан», в составе которого завоевал Суперкубок Италии.

Ранее бывшая жена хоккеиста Павла Буре рассказала о процессе развода с экс-супругом после 17 лет в браке. Алина заявила, что бывшая свекровь активно вмешивалась в отношения пары. Она посчитала, что свекровь повлияла на развод пары, и добавила, что ее и ее детей сейчас поддерживает только мать. Говоря о помощи со стороны Буре, Алина сообщила, что финансовая нагрузка давно легла только на нее. «Я очень надеюсь на то, что суд все сделает правильно и защитит интересы моих детей», — подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

    Глава МИД Италии назвал условие усиления НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok