Жена Буре раскрыла новые подробности о разводе с хоккеистом после 17 лет брака

Жена Буре Алина заявила, что свекровь повлияла на развод с хоккеистом

Алина Буре, жена призера Олимпийских игр в составе сборной России Павла Буре раскрыла новые подробности о разводе после 17 лет совместной жизни. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алина заявила, что бывшая свекровь активно вмешивалась в отношения пары. Она посчитала, что свекровь повлияла на развод пары, и добавила, что ее и ее детей сейчас поддерживает только мать.

Говоря о помощи со стороны Буре, Алина сообщила, что финансовая нагрузка давно легла только на нее. «Я очень надеюсь на то, что суд все сделает правильно и защитит интересы моих детей», — подчеркнула она.

Алина Буре в ноябре 2025 года обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском об определении места жительства троих детей пары. Экс-звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подал встречный иск в Хамовнический суд в категории «иные семейные споры», где ответчиками указаны супруга и управление соцразвития Московской области.

Пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают сына Павла (2013 года рождения), дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).