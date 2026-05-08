16:25, 8 мая 2026

Жена Буре раскрыла новые подробности о разводе с хоккеистом после 17 лет брака

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Алина Буре, жена призера Олимпийских игр в составе сборной России Павла Буре раскрыла новые подробности о разводе после 17 лет совместной жизни. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алина заявила, что бывшая свекровь активно вмешивалась в отношения пары. Она посчитала, что свекровь повлияла на развод пары, и добавила, что ее и ее детей сейчас поддерживает только мать.

Говоря о помощи со стороны Буре, Алина сообщила, что финансовая нагрузка давно легла только на нее. «Я очень надеюсь на то, что суд все сделает правильно и защитит интересы моих детей», — подчеркнула она.

Алина Буре в ноябре 2025 года обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском об определении места жительства троих детей пары. Экс-звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подал встречный иск в Хамовнический суд в категории «иные семейные споры», где ответчиками указаны супруга и управление соцразвития Московской области.

Пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают сына Павла (2013 года рождения), дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).

