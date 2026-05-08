Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 8 мая 2026Мир

Посол России заявил о разочаровании в Германии

Нечаев: Россия разочарована, что Германия провозгласила ее своим главным врагом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия разочарована, что власти Германии провозгласили ее главной угрозой страны. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, весьма разочарованы тем, что политический класс Германии придерживается именно этих взглядов. Это весьма печально. Мы действительно провозглашены главным врагом, главной угрозой», — выразил сожаление дипломат.

22 апреля Министерство обороны ФРГ обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу». В документе Россия объявлена «главной угрозой».

8 мая канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с 81-й годовщиной освобождения от нацистского режима, но не упомянул решающий вклад Советского Союза в победу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Фицо заявил о неуважении европейцев ко Второй мировой войне

    Российский ученый оценил сенсационность рассекреченных файлов с НЛО

    Популярный препарат неожиданно оказался опасен для супербактерии

    Известный российский журналист признался в изменах

    Подростка уличили в надругательстве над ребенком в российском регионе

    Командиры бригады ВСУ ввели кастовую систему в подразделении

    Посол России заявил о разочаровании в Германии

    Россиянин вошел в число самых ценных игроков НХЛ

    Несостоявшегося российского диверсанта отправили в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok