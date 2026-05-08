Посол России заявил о разочаровании в Германии

Нечаев: Россия разочарована, что Германия провозгласила ее своим главным врагом

Россия разочарована, что власти Германии провозгласили ее главной угрозой страны. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, весьма разочарованы тем, что политический класс Германии придерживается именно этих взглядов. Это весьма печально. Мы действительно провозглашены главным врагом, главной угрозой», — выразил сожаление дипломат.

22 апреля Министерство обороны ФРГ обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу». В документе Россия объявлена «главной угрозой».

8 мая канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с 81-й годовщиной освобождения от нацистского режима, но не упомянул решающий вклад Советского Союза в победу.