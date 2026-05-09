Женщина попыталась поймать взломщика и застала драку двух аллигаторов у себя дома

Жительница штата Флорида, США, Кайла Барресс сняла на видео драку двух аллигаторов на собственной веранде. Об этом сообщает WINK-TV.
Барресс рассказала, что была дома, когда вдруг услышала шум с застекленной веранды. Она подумала, что это взломщик, и решила поймать его с поличным. Однако, выглянув наружу, женщина поняла, что источником звука был не человек.
На ее веранде дрались два аллигатора. Они забрались внутрь, порвав москитную сетку. По словам Барресс, сейчас у аллигаторов идет брачный сезон, но она уверена, что застала не спаривание. «Все выглядело так, будто они сражаются за территорию или что-то в этом роде, — рассказала она. — Была кровь».
Понаблюдав за аллигаторами, Барресс вызвала ловцов рептилий. Они поймали и вывезли аллигаторов.
Ранее сообщалось, что в Мексике женщина случайно взяла в руки крокодилового каймана и попала на видео. Позже она рассказала, что приняла его за корягу.