Женщина приняла живого крокодила за корягу и случайно взяла его в руки

В Мексике женщина случайно взяла в руки крокодилового каймана и попала на видео. Об этом пишет The Sun.

Женщина плавала в лагуне и вдруг почувствовала, что у нее плавает что-то между ног. Она решила, что это коряга, попыталась вытащить ее из воды и с ужасом обнаружила, что держит в руках не кусок дерева, а живого зубастого крокодила. Закричав, она тут же бросила рептилию в сторону, а сама поспешила к берегу. Этот момент попал на видео.

Специалисты по охране дикой природы призвали быть осторожными в незнакомых водах. Аллигаторы и крокодилы умеют маскироваться: хищников легко принять за коряги. «Если что-то в лагуне выглядит как бревно, предположите, что у него есть зубы», — посоветовали эксперты.

Крокодиловый (очковый) кайман — это хищная рептилия из семейства аллигаторовых, обитающая в Центральной и Южной Америке. Свое второе название он получил благодаря характерному костному гребню между глаз: он напоминает дужку очков. Это один из самых маленьких крокодилов: длина взрослых самцов редко превышает 2–2,5 метра.

