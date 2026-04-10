Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:03, 10 апреля 2026

Женщина приняла живого крокодила за корягу и случайно взяла его в руки

В Мексике женщина случайно подняла из воды живого крокодила и попала на видео
Юлия Юткина
В Мексике женщина случайно взяла в руки крокодилового каймана и попала на видео. Об этом пишет The Sun.

Женщина плавала в лагуне и вдруг почувствовала, что у нее плавает что-то между ног. Она решила, что это коряга, попыталась вытащить ее из воды и с ужасом обнаружила, что держит в руках не кусок дерева, а живого зубастого крокодила. Закричав, она тут же бросила рептилию в сторону, а сама поспешила к берегу. Этот момент попал на видео.

Специалисты по охране дикой природы призвали быть осторожными в незнакомых водах. Аллигаторы и крокодилы умеют маскироваться: хищников легко принять за коряги. «Если что-то в лагуне выглядит как бревно, предположите, что у него есть зубы», — посоветовали эксперты.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Крокодиловый (очковый) кайман — это хищная рептилия из семейства аллигаторовых, обитающая в Центральной и Южной Америке. Свое второе название он получил благодаря характерному костному гребню между глаз: он напоминает дужку очков. Это один из самых маленьких крокодилов: длина взрослых самцов редко превышает 2–2,5 метра.

Ранее сообщалось, что в Индонезии 13-летний мальчик стал жертвой крокодила. Он зашел в воду за футбольным мячом и попал в пасть к хищнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    Россиянам подсказали способ избавиться от запоров за три простых шага

    Букмекеры оценили вероятность появления команды Хайкина в полуфинале ЧМ-2026

    Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

    Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

    Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

    Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

    Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

    Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

    Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok