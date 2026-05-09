Жители Тульской области посетили мемориал с первым в СССР Вечным огнем

В 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне жители Тульской области посетили мемориал «Скорбящий воин» в Щекинском районе. Об этом сообщает РИА Новости.

Семьи с портретами родственников-участников войны, государственными флагами, а также Знаменем Победы приносят цветы. Отмечается, что многие посетили мемориал с детьми разных возрастов, которые самостоятельно возлагают цветы.

Первый в СССР Вечный огонь был зажжен в 1957 году на въезде в поселок Первомайский Щекинского района. Позже на этом месте открыли мемориал «Скорбящий воин». Инициатором зажжения был участник войны и директор местного газового завода Сергей Джобадзе.

Ранее президент кинокомпании «Белая стрела» Роман Высоцкий сообщил, что память о подвиге 16 юных защитников Сталинграда увековечили в мемориале, который открыли в Волгограде.

8 мая стало известно, что частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в рамках акции «Огонь памяти» доставили в Пекин.