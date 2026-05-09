В Волгограде открыли мемориал в честь юных защитников Сталинграда

В Волгограде открыли памятный мемориал в честь 16 юных защитников Сталинграда

Память о подвиге 16 юных защитников Сталинграда увековечили в мемориале, который открыли 9 мая в Волгограде. К этому событию приурочили съемки эпизодов для полнометражного кинофильма «Призыву по возрасту не подлежат», сообщил ТАСС президент кинокомпании «Белая стрела», актер, режиссер и продюсер Роман Высоцкий.

«Сегодня мы в честь 16 юных защитников Сталинграда торжественно открыли памятный мемориал, установленный АНО "Кинокомпания "Белая стрела" в рамках реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов социально значимого проекта "Призыву по возрасту не подлежат"», — сказал он.

Глава компании отметил, что мемориал направлен на патриотическое воспитание детей и увековечивание памяти защитников Отечества. На плите из черного карельского гранита выгравировали имена юных защитников. Почти все она геройски погибли во время Сталинградской битвы.

На церемонии открытия присутствовали ветераны Красноармейского района, студенты, школьники и кадеты. Высоцкий рассказал, что на открытии также сняли эпизоды для фильма с участниками проекта — членами поискового отряда «Сталинград», которые занимаются поиском и захоронением останков защитников Сталинграда. По его словам, проект объединил примерно тысячу человек.

