00:05, 10 мая 2026Россия

10 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева
СюжетПраздники в России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

10 мая в России отмечают День основания книжной палаты. В Азербайджане в этот день проходит Праздник цветов, в Германии — День книги, а в Таиланде — День хлебопашца. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 10 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День основания Российской книжной палаты

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Российская книжная палата была основана 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1917 года. Это первое в мире государственное учреждение, созданное для регистрации произведений, выходящих в печать.

Сейчас Книжная палата регистрирует все книги, журналы и газеты, которые выпускают в России. Также ведомство ведет учет изданий, взаимодействует с национальными библиотеками и информационными центрами по всему миру. Еще одна важная миссия Книжной палаты — представлять книжное дело России в таких организациях, как ЮНЕСКО, ISDS, Index Translationum.

Праздники в мире

День чистой комнаты

День чистой комнаты — неофициальный праздник, посвященный пропаганде уборки и чистоты. Считается, что его придумали в США в начале 1980-х. На фоне ухудшения экологической обстановки и распространения аллергии и астмы было решено привлечь внимание к чистоте жилых помещений. Ведь в отличие от глобальных экологических процессов, на порядок в своем доме может повлиять каждый человек.

Чтобы защитить свой организм от плесени и микробов, врачи советуют раз в неделю делать влажную уборку, не забывая сменить постельное белье и полотенца. Как минимум дважды в год необходимо делать генеральную уборку, ну а выносить мусор, мыть посуду и убирать вещи стоит ежедневно. Так что лучший способ отметить праздник — навести в доме чистоту.

Фото: Ольга Симонова / Фотобанк Лори

Всемирный день движения «За здоровье»

Праздник учредили в 2003 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. День движения «За здоровье» посвящен популяризации спорта и здорового образа жизни. Как правило, 10 мая в разных уголках планеты проводятся спортивные мероприятия, а также лекции и просветительские встречи с врачами. На них специалисты рассказывают о том, как правильно питаться, а также какие физические нагрузки нужны для поддержания бодрости и общего здоровья.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 мая

  • Праздник цветов в Азербайджане;
  • День книги в Германии;
  • День банковского работника в Кыргызстане;
  • День хлебопашца в Таиланде;
  • Международный день аргании.

Какой церковный праздник 10 мая

День памяти апостола и священномученика Симеона

По преданию, Симеон был потомком царя Давида и родственником Иисуса Христа. Став епископом Иерусалимским, он активно проповедовал Евангелие. Однажды римскому правителю Аттике донесли, что Симеон происходит из Давидова рода, да к тому же исповедует христианскую веру. Тогда язычники схватили епископа, который в то время уже был 120-летним стариком и, подобно Христу, после долгих издевательств распяли его на кресте.

Мученичество святого Симеона

Фото: Public domain

День памяти священномученика Павла Светозарова

Павел Светозаров родился в семье диакона в 1867 году. Окончил Московскую духовную академию, в 1907 году стал протоиереем и настоятелем Воскресенского собора в городе Шуя. До Революции он представлял духовенство на заседаниях Шуйской городской думы и преподавал Закон Божий в мужской и женской гимназиях, а также в церковноприходской школе.

К 1917 году Павел Светозаров стал одним из самых популярных священников в городе. Большевики неоднократно арестовывали его за проповеди. С началом кампании по изъятию церковных ценностей его обвинили в сопротивлении властям. 10 мая 1922 года Павла Светозарова расстреляли. В 2000-м его причислили к лику святых как новомученика.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 мая

  • День памяти преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского;
  • День памяти праведного Евлогия странноприимца;
  • День памяти преподобномученицы Марии Носовой.

Приметы на 10 мая

  • По небу быстро плывут облака — к несчастью.
  • Если в этот день восход яркий, то лето будет ветреным.
  • Услышать крик совы — к холодам.
  • Если утром 10 мая нет росы — ночью будет дождь.

Кто родился 10 мая

Оксана Пушкина (63 года)

Телеведущая Оксана Пушкина родилась 10 мая 1963 года. Широкую известность получила в конце 1990-х с выходом программы «Женские истории Оксаны Пушкиной» на телеканале ОТР. С 1999 по 2013 год также вела программу «Женский взгляд» на НТВ.

В 2015-2016 годах Оксана Пушкина занимала пост уполномоченного по правам ребенка в Московской области. С 2016 по 2021 год была депутатом Госдумы РФ. Награждена орденом Дружбы. Является мастером спорта по художественной гимнастике.

Александр Друзь (71 год)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Александр Друзь — советский и российский участник интеллектуальных игр. Гроссмейстер телевикторины «Своя игра», магистр игры «Что?Где?Когда?», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что?Где?Когда?». Также известен как телеведущий («Кулинарная прогулка», «Час истины»), писатель («Эня, Томас и другие», «Петербург: пешком по городу»), участник и гость многочисленных телепередач.

Кто еще родился 10 мая

  • Владислав Листьев (1956-1995) — советский и российский журналист, телеведущий;
  • Сид Вишес (1957-1979) — британский музыкант, басист группы Sex Pistols;
  • Линда Евангелиста (61 год) — канадская супермодель;
  • Марина Влади (88 лет) — французская певица и актриса, последняя жена Владимира Высоцкого;
  • Гейдар Алиев (1923-2003) — советский и азербайджанский политик, третий президент Азербайджана.

