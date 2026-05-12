53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

Туристка из США не выжила при спуске с горы Макалу в Непале — она попала под сход лавины. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post.

Трагедия произошла 11 мая около восьми часов утра на высоте 7,2 тысячи метров с 53-летней Шелли Йоханнесен. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, при сходе снега между вторым и третьим горными лагерями.

Полиция заявила, что место происшествия находится в крайне отдаленном районе. Об эвакуации тела информации нет. Уточняется, что Макалу — пятая по высоте гора планеты, ее вершина находится на высоте 8,4 тысячи метров.

Ранее четыре человека оказались накрыты лавиной на горе в Бурятии. Сход снежной массы произошел на перевале «26-го партийного съезда», где недавно не выжили три альпиниста.